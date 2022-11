Dle ředitele základní školy Švermova Jaroslava Ptáčka situaci napomáhá hlavně pro mládež atraktivní zákoutí. „Tady je rozdíl, že to není hřiště. Je to relaxační areál u školy. Není to jen ovál, ale je tu relaxační prostor, jsou tu prolézačky, skluzavka nebo horolezecká stěna. Mladiství se sem stahují, protože je jim tu dobře, jsou tu různá zákoutí, je to velký areál. To je ten důvod,“ vyjádřil názor ředitel.

Na vině je dle Ptáčka také nízký plot. „Za Palachovou a Komenského, tedy dalšími základními školami ve městě, mají dvoumetrové ploty. Tento plot je vysoký ani ne metr, skoro se dá překročit. Myslím, že i proto chodí mladiství právě sem. Chceme plot zvýšit,“ uvedl Ptáček.

Na základní škole Palachova nyní žádné problémy s mladistvými nemají. „V minulých letech se však i u jejich sportovišť mladiství scházeli. Loni nebo předloni se shromažďovali v odlehlém koutě sportovního areálu a dělali nepořádek, řešili jsme to s městskou policií. Přes léto je areál hlídaný. I u nás se tu a tam stane, že se někdo chce dostat přes zamčenou bránu nebo poškodí plot. Není to tak masivní jako na Švermově, tam to láká víc,“ řekl ředitel základní školy Palachova Ivan Vítek s tím, že letos v létě měli hlášenou vylomenou plaňku v plotě, jak se do areálu chtěl někdo dostat.

„Ale to bylo jediné, co jsme tam řešili,“ dodal Vítek. Na základní škole mají vysoké ploty. To je dle Vítka také jeden z důvodů, proč se tam mladiství tolik nedostanou.

Město již kroky pro zabezpečení hřiště u základní školy Švermova podniklo. „Opatření z naší strany jsou, že jsme důrazní na to, aby docházelo k pravidelnému zamykání branek vstupů na sportoviště. Aktualizace se dočkal i návštěvní řád. Další opatřením je zvýšená frekvence prováděných kontrol městskou policií. Hlavně v inkriminovaném čase od 17 do 18 hodin. Poté i po uzavření areálu,“ vyjmenoval novinky místostarosta Dvořák.

Ten také vysvětlil, že město nemělo v žádném případě v plánu sportoviště uzavřít a neprovozovat jej nebo nenabízet veřejnosti. „Všechna naše hřiště jsou užívána veřejností. Veřejnost ho využívá odpoledne, dopoledne je vyčleněné pro školy, družiny a mateřské školky,“ vyjasnil Dvořák.

Město chce dále zřídit kamery s nočním viděním a počítá s novým oplocením. „Jednu kameru instalujeme příští týden a druhou do třech týdnů. Čekáme, že dojde ke zklidnění a že už se na hřišti některé věci dít nebudou. V příštím roce plánujeme nové oplocení,“ doplnil Dvořák.

Cena kamer s nočním viděním bude okolo sedmdesáti tisíc korun. Cena nového oplocení se bude pohybovat okolo čtyř set tisíc korun.