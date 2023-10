Jako jedna ze dvaceti studentů se dostala na letní školu NANO21, kde se věnovala také nanotechnologii. „Trvalo to sice jen týden, ale dalo mi to hrozně moc. Měla jsem úžasné přednášky. A hlavně jsem se naučila pracovat v laboratoři. Do ní jsem se pak vrátila ještě několikrát. V laboratoři jsem pak strávila i celý loňský rok. V mezinárodním týmu jsem se podílela na vývoji přípravku, který zlepší léčbu kožních melanomů. To jsem pak využila i pro středoškolskou odbornou činnost,“ vypráví Barbora Burešová a dále přibližuje svět modelingu.