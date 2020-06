Žďárská společnost DEL má nového vlastníka

Stoprocentní obchodní podíl DELu nyní vlastní jeden ze zakladatelů a dosavadní předseda představenstva této žďárské společnosti Jiří Kabelka. „S bývalými akcionáři jsme naši společnost budovali dlouhá léta, letos to bude pětadvacet let od jejího založení. Dostali jsme se do věku, kdy je čas zamyslet se, jak dál. Shodli jsme se, že nepodstoupíme riziko v podobě cizího investora. Je pro nás důležité zachovat kontinuitu a stabilní prostředí. Po vzájemné dohodě proto společnost převezmu sám,“ řekl nový vlastník DELu.

Sídlo firmy DEL ve Strojírenské ulici. | Foto: archiv společnosti DEL