Poprvé přišlo město s nabídkou dotačního titulu na vybavení ordinace a bezúročné půjčky pro nové stomatology v roce 2019. „Tehdy jsme získali jednu zubní lékařku. O rok později dva další stomatology,“ informovala žďárská místostarostka.

Půjčka je poskytovaná na deset let. Stomatolog, který o ni požádá, musí ale splnit určité podmínky. Jednou z nich je provozovat svou zubní ordinaci na území města, a to minimálně deset let. „Dalšími podmínkami je platná smlouva se zdravotními pojišťovnami a také to, že ordinaci bude provozovat pět dní v týdnu v minimálním rozsahu dvacet hodin,“ připomněla žďárská místostarostka s tím, že stomatolog musí také do tří let od poskytnutí půjčky registrovat minimálně patnáct set pacientů ze Žďáru a jeho místních částí.

Ve Žďáře nad Sázavou provozuje v současné době zubní ordinaci osmnáct stomatologů. Město by chtělo pomocí dotací a půjček toto číslo navýšit. „Zubařů je stále málo, ti co přišli, jenom nahradili ty odcházející,“ posteskl si Václav Mach ze Žďáru nad Sázavou.

„Věříme, že díky nabízeným dotacím a půjčkám se nám podaří neutěšenou situaci zubní péče ve městě zvrátit,“ zadoufala Romana Bělohlávková.

I když se po dva roky dařilo stomatology získávat, letos to zatím tak růžové není. „V tomto roce se nám zatím žádný zubní lékař nepřihlásil,“ potvrdila žďárská místostarostka.