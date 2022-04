Detektivní kancelář sice oznámení podala na neznámého pachatele, ale směřuje jej k členům výběrové komise pro zneužití pravomoci úřední osoby a zvýhodnění při zadávání veřejné zakázky. „Komise upřednostnila jednu firmu před druhou, přestože u jedné zcela chyběla cenová nabídka za pronájem. Místo toho, aby ji vyřadila, dodatečně ji oslovila, aby nabídku doplnila. Nabídka ale byla nižší, než radnice za pronájem požadovala. Přesto komise vybrala nabídku, která nebyla úplná. Umožnila tak jedné firmě svou nabídku doplnit více než měsíc po uzávěrce soutěže,“ popsal Jan Švandrlík z Detektivní agentury Aries.

Radnice zvolila cestu mlčení. „Městu není známo, že by bylo podáno trestní oznámení. V případě, že by tomu tak bylo, město se nebude k uvedené záležitosti vyjadřovat po dobu vyšetřování,“ reagovala na aktuální vývoj mluvčí Žďáru Blanka Sobolová.

Ve výběrovém řízení uspěly firmy Charon J+J z Polné a RV Pohřební Vevera. Podání neúplné nabídky se týká druhé zmiňované. Její majitel Richard Vevera Deníku Vysočina řekl, že si není vědom, že by dodatečně nabídku doplňovali. „Nevím, nevzpomínám si. Poslali jsme obálku a tím to pro nás haslo. Pouze jsme reagovali na výzvy radnice spojené se smlouvami a s tím spojenými záležitostmi,“ konstatoval Richard Vevera.

Radnice v soutěži požadovala minimální cenu za pronájem prostor na Zelené hoře 1 300 korun za metr čtvereční na rok. Podle zjištění detektivní kanceláře ale byla částka, kterou firma Richarda Vevery zpětně nabídla o několik korun nižší. Firma Pietas – Vysibla, která byla vyřazena, nabídla částku 1 400 korun. Tatáž firma od začátku kritizovala podmínky výběrového řízení. Především to, že bylo vypsáno na dvě firmy. „Jakým způsobem se budou například rozpočítávat náklady na energie, vodu? Jak bude sdílená jediná garáž v nájmu? Jak se asi budou tvářit pozůstalí, když jedna pohřební služba bude omývat, oblékat, upravovat, případně provádět vyšší hygienické zaopatření zemřelého a současně se v těchto prostorách bude pohybovat někdo další? V takovém případě bude porušena intimita lidského těla. Podobně nelogické je i sdílení skladu rakví a dalšího nutného materiálu,“ upozornil už dříve Jaroslav Havlena z Pietas – Vysibla.

Město to zdůvodňovalo snahou o vytvoření konkurenčního prostředí, a tím zlepšení služeb pro zákazníky. Předchozí mluvčí radnice Matěj Papáček tvrdil, že dělení dvou firem o zázemí nepovažuje město za problém. Pokud by se ale problémy vyskytly, jsou připravení je řešit. „Zájem o lepší pohřební služby vnímáme dlouhodobě. Zavedení konkurenčního prostředí by je mělo změnit,“ napsala mimo jiné ve žďárském zpravodaji místostarostka města Ludmila Řezníčková.

Detektiv Švandrlík má ale i v tomto směru pochybnosti. „Z našeho pátrání vyplývá, že obě vítězné firmy jsou jistým způsobem propojené,“ upozornil.

Zástupci obou firem se k situaci vyjádřili už před časem. „Konkurenci neřeším. I nám jde o kvalitní služby,“ reagoval Richard Vevera.

Neobvyklou okolností v celé kauze je, že se v ní angažovala detektivní agentura. Úplně první podnět vzešel od jáhena Římskokatolické farnosti ve Žďáře nad Sázavou Vladimíra Laciny. Tomu vadilo, že se chce město zbavovat dobrých služeb. Poukazoval i na to, že by na Zelené hoře měly pohřbívat dvě firmy.

„Byli jsme osloveni, abychom prověřili okolnosti výběrového řízení, což jsme učinili. Od společnosti Pietas - Vysibla jsme pak dostali plnou moc k nahlížení do spisů týkajících se veřejné soutěže,“ vysvětlil detektiv Švandrlík. Pochybnosti panují i kolem společnosti Charon J+J. Jednatelé Bohumír Jahoda a jeho žena Jindřiška Jahodová jsou v insolvenčním řízení a jsou zatížení několika exekucemi.