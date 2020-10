Z nynějších deseti korun na dvacet. Stoprocentní nárůst ceny za parkovné v centru města připravují ve Žďáře nad Sázavou.

Od 1. ledna příštího roku zaplatí řidiči ve Žďáře nad Sázavou za parkování dvacet korun za hodinu. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„To mě fakt nadzvedlo ze židle. Ještě jednou zdraží a už předstihneme i Jihlavu, krajské město. To potřebuje radnice tak akutně doplnit peníze, které městu sebral koronavirus? A to to jako máme zaplatit my?“ rozčílil se Stanislav Koutný ze Žďáru nad Sázavou.