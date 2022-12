Město již dříve získalo takzvanou studii EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Trasa obchvatu je navržená už asi čtyřicet let, problematickým úsekem v původní trase bylo přednádraží.

Město se totiž za desítky let rozrostlo a v současnosti už by při původní trase nešlo o obchvat. „Byl by to průtah městem. A v takovém úseku by nebyla povolená rychlost devadesát kilometrů za hodinu. Proto by stavba nemusela být z ekonomického hlediska posouzena jako přínosná. Jako město bychom byli rádi, kdyby se podařilo zadat vyhledávací studii na prověření alternativní trasy. A to buď v celém rozsahu obchvatu, nebo jeho části,“ řekl již dříve Mrkos.