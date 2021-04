Žďár letos vyhlašuje dotační program na podporu stomatologických služeb potřetí. Poprvé tak učinil v roce 2019. „Už tehdy jsme se rozhodli směřovat tento dotační program primárně na mladé zubní lékaře do pětatřiceti let věku a na ty lékaře, kteří spolupracují s největšími zdravotními pojišťovnami,“ sdělila místostarostka Žďáru nad Sázavou Romana Bělohlávková.

Mladí lékaři byli pro město jasnou volbou. „Je to cesta dobrým směrem. Díky tomu máme ve Žďáře tři mladé stomatology. V roce 2019 to byla jedna zubní lékařka, v roce 2020 dva mladí lékaři. A už se nám ozvala další zubní lékařka, že má vážný zájem otevřít si ordinaci u nás,“ informovala Romana Bělohlávková.

„Dotační titul zafungoval, ale nesmíme usnout na vavřínech. I řada dalších měst začala lákat stomatology a jiné specializované lékaře stejným způsobem,“ podotkl první muž žďárské radnice Martin Mrkos.

Služební byty

Město proto letos přichází s další novinkou. Stomatologům, kteří projeví zájem o práci ve Žďáře nad Sázavou, chystá služební byty. „Jeden byt o velikosti tři plus jedna právě rekonstruujeme. Měl by být k dispozici v polovině roku. Další byt o stejné velikosti by pak měl být zrekonstruován do konce roku,“ potvrdil další krok, kterým chce Žďár obstát v konkurenčním boji o zubaře s ostatními městy a obcemi, Martin Mrkos.

Služební byty budou mít i zvýhodněné nájemné. „Mladí zubaři mají vysoké výlohy spojené s vybavením ordinace, proto jsme takto přistoupili k vyřešení otázky bydlení,“ řekl Martin Mrkos.

I přes nedávné „vítězství“ není situace ve městě růžová. V tuto dobu ve Žďáře pracuje osmnáct zubařů, šest z nich je v důchodovém věku. „I proto jsme se rozhodli znovu vyhlásit dotační program pro zubní lékaře s alokovanou částkou šest set tisíc korun, přičemž jeden žadatel může dosáhnou na dotaci ve výši tři sta tisíc korun. Kromě toho nabízíme mladým stomatologům i bezúročnou půjčku do výše jednoho milionu korun,“ připomněla Romana Bělohlávková s tím, že město nabízí mladým lékařům k pronájmu také nově zrekonstruovanou zubní ordinaci v budově polikliniky.

S dotačním programem nazvaným Podpora zajištění stomatologické péče přišel i Kraj Vysočina. „Kraj Vysočina vyhlašuje tento program druhým rokem,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.