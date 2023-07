Za deset let narostl počet aut ve Žďáře o dvacet dva procent. Jde o problém, který lidi ve Žďáře omezuje. Kvůli tomu by se zavedením placených zón souhlasil Bohuslav Neubauer. „Bude samozřejmě záležet na ceně, kolik kde stání bude stát,“ zvážil. Neubauer nyní do Žďáru pravidelně dojíždí z Přibyslavi. „Před deseti lety jsem ve Žďáře bydlel. Je stále obtížnější tu najít volné místo. Když chci zajít na polikliniku, tak parkoviště je vždy zaplněné. Musím hledat jiná, která jsou daleko,“ přiblížil situaci.

Parkování ve Žďáře je bída, říkají místní. Město to chce změnit

Právě centrum, přilehlé okolí a sídliště patří mezi nejvytíženější lokality. Nový systém parkování rozdělí město na tři zóny. Každá z nich bude barevně odlišená a zaměří se na různé skupiny řidičů. Do první zóny bude spadat centrum, které bude sloužit krátkodobému parkování. Širší centrum se zaměří na návštěvníky, abonenty a rezidenty. Poslední zónou budou sídliště. Zde budou parkovat především rezidenti a abonenti.

Podle Žďárského starosty Martina Mrkose zásadní změny ohledně parkování nenastanou do té doby, než bude chystaný projekt hotový. „Teď ještě nejde konkrétně určit, jak to bude přesně vypadat. Do tvorby se zapojí i veřejnost. Spoléháme na místní znalost lidí ohledně lokalit, kde bydlí,“ řekl Deníku starosta. Až bude projekt hotový, tak jeho součástí bude i digitální řešení.

Město není nafukovací

Radnice zároveň počítá s tím, že zavedením placených zón motivuje lidi k používání jiných forem dopravy. To by také mělo omezit nadměrné parkování ve městě. Mezi alternativy patří například využívání městské hromadné dopravy a přeprava na kole nebo pěšky. Podle starosty naopak není řešením stavět nová parkoviště a odstavné plochy. „Města nejsou nafukovací a není to možné. Chceme regulovat počet zaparkovaných aut,“ dodal Mrkos.

Na změně dopravy se město zaměřuje dlouhodobě. Spolupracuje přitom i s městskou policií. Od června přibyly ve Žďáře jednosměrky a silnice s povolenou rychlostí do třiceti kilometrů za hodinu. Podle vedoucího žďárské městské policie Martina Kunce zjednosměrnění ulic pomůže vyšší bezpečnosti a zklidnění dopravy.