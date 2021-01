Žďár začne v únoru kácet. K zemi půjde 116 stromů, vysázeno jich bude víc

Hned v několika žďárských ulicích se v březnu začne s kácením stromů. K zemi půjde 116 dřevin. „Někde už to opravdu chce obnovit. Ty stromy už nejsou ani hezké. A město slíbilo novou výsadbu. Přece by nenechali ulice bez stromů. Jak by to vypadalo,“ zauvažoval žďárský obyvatel Vladimír Marek.

Stromy v ulici Jiřího z Poděbrad neslouží, tak jak by měly. Proto budou nahrazeny. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Svůj slib chce radnice dodržet. Ve městě se uskuteční nejen náhradní výsadba, ale zasadí se také spousta stromů navíc. „Naším cílem je zelené zdravé město se stromy, které budou omezovat prašnost, vytvářet zdravé mikroklima a zachycovat škodlivé a mnohdy karcinogenní, látky. Chystáme se vysázet celkem 384 stromů,“ potvrdil žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že dřeviny budou vysázeny na místě vykácených i tam, kde dnes žádné stromy nejsou. Stromy určené ke kácení prý už žádnou z požadovaných funkcí neplní. „Ani zachycování prachu, ochlazování nebo stín. Jedná se o stromy, které mají nízkou a malou korunu. A mnohdy ani neumožňují bezpečný průjezd vyšších aut, například dodávek. Mnohé z těchto stromů jsou už i nebezpečné. Jak pro chodce, tak pro auta,“ poznamenal žďárský starosta. S kácením 116 stromů se začne 1. února. A bude pokračovat až do konce března. „Jsou to staré, umírající nebo nemocné stromy. Už před šedesáti nebo sedmdesáti lety, v době, kdy byly vysázeny, byl v rámci možná nějakého budovatelského nadšení zvolen naprosto nevhodný kultivar. Jde o stromy, které do města nepatří,“ popsal Martin Mrkos. Žďár chystá unikátní výsadbu stromů. Sázet se bude i na zasíťovaných místech Přečíst článek › Kácení spojené se sázením vyjde město na téměř pět milionů korun. „Šedesát procent z této částky bude uhrazeno z dotace,“ doplnil Martin Mrkos. Sázet se bude v ulicích Horní, Dolní, Zahradní, Brněnská, Drdlova, Jiřího z Poděbrad, Bezručova, Jungmanova, 1. Máje, Barákova, Veselská a Santiniho. Kácení se dotkne pouze části z nich. „Vlastní výsadba bude probíhat na podzim. Budou se vysazovat javory, lípy a duby,“ vyjmenoval žďárský starosta.

