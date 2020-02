Sexuální zneužívání či kyberšikana jsou jedny z nich. „Od podvodů po prodej drog, a dokonce je zdokumentován i případ nájemné vraždy, kdy pro ‚nalezení vhodné osoby‘ byl použit takzvaný darknet market – on-line obchod v běžně nedostupné a nekontrolované části internetu. Největším problémem je skrytost těchto hrozeb. Když dítě přijde domů opilé nebo zbité od spolužáků, tak je to vidět, ale trestná činnost například sexuálního predátora bohužel vidět není,“ vyjádřil se místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Upřesnil, že pokud má být projekt úspěšný, musí se zaměřit nejen na děti, ale i na jejich rodiče a veřejnost. Jak ale na to, když řada rodičů není v internetovém prostředí ani zdaleka tak zběhlá jako jejich potomci? „Chceme oslovit všechny obce a města v okrese a požádat je o spolupráci při rozsáhlé prevenční kampani prostřednictvím jimi vydávaných zpravodajů, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů,“ poznamenal místostarosta.

„Naší vizí je připravit a rozpracovat jedno, maximálně dvě témata na školní rok. Prvním bude kybergrooming - lovci na síti,“ doplnil Josef Klement.

Žďárská síť



- 5. března v 17.00 – Veřejné promítání dokumentu V síti ve žďárském Kině Vysočina a následná diskuse s odborníky



- 18. března v 17.00 – Předpokládaný druhý termín veřejného promítání



od března – promítání dokumentu V síti školám



- 5. května – konference o problematice internetových hrozeb

- září – informační kampaň škol, města a obcí

Žďárská síť se v březnu rozběhne veřejným promítáním dokumentu režiséra Víta Klusáka V síti, který poukazuje právě na lovce na síti. Tři dospělé herečky mladistvé vizáže v něm představují dvanáctileté dívky, které si založí profily na sociálních sítích.

„Jen jeden z dvou a půl tisíce lidí si s „dívkou“ chtěl jen psát, téměř všichni ostatní se zaměřovali na sexuální fotografie a videa. Dvě ze tří hereček musely následně podstoupit psychoterapii. Nejtragičtější je rychlost těchto sexuálních predátorů – těch zhruba 2500 sexuálních predátorů kontaktovalo tři dívky ve lhůtě deseti dnů,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos v dopise mířícím k zástupcům měst, obcí i škol.

Tým odborníků, jenž Žďárskou síť rozpracuje, zaštiťuje advokát Luboš Kliment. „Největší díl odpovědnosti nesou hlavně rodiče. Na ty bychom chtěli cílit především, a to na základě spolupráce obcí a škol. Souvisejícím problémem je zahlcení lidí informacemi všeho druhu a různé kvality. Pokud tedy chtějí rodiče situaci řešit, vyvstane otázka jak? Tvorbou jednoduchého infoletáku chceme zájemcům o tuto problematiku pomoci najít, co potřebují, aniž by se museli hodiny proklikávat internetem,“ podotkl Kliment.