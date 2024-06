Ve Žďáře nad Sázavou fungují ve zkušebním provozu velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Žďárští do nich na jaře vyházeli téměř dvě desítky tun odpadu. “V dubnu se vybralo 9,78 tuny odpadu a v květnu 6,34 tuny,” uvedl místostarosta Žďáru Rostislav Dvořák.

Kam s odpadem: zahrádkářům ve Žďáře poslouží velké kontejnery. Víme, kde budou

Ve žďárských kontejnerech ovšem končí nejen bioodpad. “Bohužel se nám stává, i když výjimečně, že nám lidé vyhazují do kontejneru i věci, které tam nepatří,” poznamenal místostarosta.

V dubnu, na začátku provozu, skončilo v bio kontejnerech také asi 460 kilo objemného odpadu a 60 kilogramů lepenky. “V v těchto dvou případech si zřejmě někdo spletl bio kontejner s kontejnerem na svoz nebezpečného odpadu, který město každoročně organizuje. Bohužel v květnu, a to už bych řekl, že to nebylo z nevědomosti, vhodil někdo do kontejneru asi 340 kilo dřeva,” popsal žďárský místostarosta .

Město v současnosti nabízí pět velkoobjemových kontejnerů pro deset stanovišť, mezi kterými kontejnery v týdenních intervalech pendlují.

Velkoobjemové kontejnery se hodí především žďárským zahrádkářům a majitelům rodinných domů se zahradami, které produkují více bioodpadu.

