*ŘIDIČ/ŘIDIČKA, SKLADNÍK/SKLADNICE V PRÁDELNĚ Sociální podnik PeruTě NMNM s.r.o vznikl za účelem zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a lidí se znevýhodněním na trhu práce ohledně věku. cílová skupina: - lidé nad 55 let, kteří jsou více jak půl roku v evidenci ÚP, " Manipulace a nakládka klecí s prádlem do vozu, svoz prádla a rozvoz čistého prádla zpět k zákazníkům " Pomoc při manipulaci s klecemi a vozíky v provozovně " Denní rozvoz dle předem dohodnutých tras " Drobné opravy v provozovně Kvalifikační a osobní požadavky: " Řidičský průkaz skupiny B " Zdravotní způsobilost " Orientační smysl, dochvilnost a spolehlivost " Fyzická a psychická zdatnost, manuální zručnost " Bezúhonnost " Schopnost pracovat po praktickém zaškolení " Schopnost práce v týmu, schopnost přizpůsobení se " Kladný vztah ke specifickým požadavkům osob znevýhodněných na trhu práce Nabízíme: " nástup od 1. 10. 2024 - do 30. 9. 2025 s možností prodloužení " jednosměnný provoz " pracovní úvazek 0,5 (4 hod/denně) " platové podmínky: hrubá mzda - 14.000,- Kč/měsíc " příjemné pracovní prostředí " možnost dalšího vzdělání a osobního rozvoje " pestrou a smysluplnou práci Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: " jméno, příjmení, titul " datum a místo narození " státní příslušnost " místo trvalého pobytu " číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka " telefonní spojení, e-mailové spojení " datum, podpis zájemce Přihlášky a životopisy včetně písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů zasílejte na adresu: PeruTě s.r.o., Žďárská 68, Nové Město na Moravě, 592 31 nebo na e-mail adresu: b.kunstmullerova@seznam.cz Termín uzávěrky prvního kola výběrového řízení je 20. září 2024 14 000 Kč

Detail nabízené práce