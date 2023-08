Jednou z místních, které vyhovovalo nakupovat na parkovišti, je Růžena Klepárníková. „Pravidelně chodívám nakupovat do supermarketu u polikliniky. I když tam toho mají hodně, tak mi občas něco chybí. Mohla jsem si to vždycky dokoupit na trzích, které byly při cestě. Jak jsou teď stánky dál, není to tak jednoduché. Není to sice o tolik dál, jenže kvůli mému věku to je horší a je to znát. A na jaře mě čeká nakupování sazeniček, ty mám ráda,“ předeslala žďárská důchodkyně.

Přes třicet let nabízí v okresním městě své zboží Gurzim Dika. Za tu dobu zažil už několik stěhování se svým zbožím. Letos to však už bylo dvakrát a pravděpodobně ne naposledy. „Z parkoviště jsem musel jít do atria. Jenže kvůli ceně jsem tam nezůstal, nevyplatilo se mi to. Proto jsem začal prodávat kousek vedle v podchodu. Když se na podzim ceny zmenší, tak se do atria zase vrátím, “ přiblížil své plány muž, který pochází z Makedonie.

Ve Žďáře přesunuli stánkaře z parkoviště do atria. Vadí to jim i zákazníkům

Gurzim Dika prodává především oblečení a obuv. Kvůli vyšším cenám v okresním městě za metr čtvereční svůj sortiment omezil. Jeden metr čtvereční vyjde na sto korun. V červenci pak změnil taktiku ještě víc. „Ve Žďáře prodávám už jen tři dny v týdnu, když nepočítám víkend. Ve zbývající dny jsem začal jezdit do Svratky a do Přibyslavic. Tam mě totiž náklady vyjdou levněji. Chtějí ode mě stovku za celý den. A zvládnu si tam i něco vydělat, aby se mi to vyplatilo,“ porovnal trhovec a dodal, že není jediný, kdo podobný postup zvolil.

Trhy v devadesátých letech.Zdroj: se souhlasem Gurzima DikyMěsto stánky přesunulo, aby na parkovišti měli řidiči více volných míst. Žďárský starosta Martin Mrkos zároveň vysvětlil, že v atriu plánují vystavět moderní stacionární tržnici. Měly by tam do budoucna stát pevné dřevěné stánky. „Chtěli jsme, aby si prodejci i kupující postupně zvykli. A navíc na začátku devadesátých let už v atriu trhy byly. Nejde tedy o úplnou novinku,“ vysvětlil.

Starosta dodal, že místo sto korun budou nově vybírat padesát korun. „Na novém atriu začneme pracovat, jakmile budeme mít vypracovaný projekt na náměstí. Mělo by to být hotové do konce prázdnin,“ informoval Mrkos.