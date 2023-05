Mezi lidmi z přilehlého sídliště, které si na nové změny budou muset zvyknout, je i Simona Mokrá. „Ta jednosměrka bude snad v klidu. Zároveň je dobře, že se budou více chránit děti. Za to jsem ráda. Jen se kvůli omezením budu mezi sedmou a osmou hůře dostávat autem domů. To jsem zvědavá, jak to ještě budeme řešit,“ přiblížila místní obyvatelka.

Ve Žďáře řeší dopravní chaos u škol. Rodičům vyhradí město parkování jinde

Denně dítě do školy ve Švermově ulici vodí Jana Sunská. „Jsme zvyklí chodívat pěšky. Naučí ho to přecházet rozhlížet se při přecházení silnice a dávat přitom pozor. Autem do školy nejezdíme. Už teď tady je ten provoz příliš hustý. To, že se ke škole zajíždění aut omezí, vítám. Bude to zase o něco bezpečnější a klidnější. I když teprve zjistíme, jaký to skutečně bude mít efekt,“ popsala mladá maminka.

Švermovu ulici ve Žďáře od 1. června čekají změny.

V ulici bude jednosměrka.

Mezi 7:15 až 8:00 bude část ulice neprůjezdná.

V místě bude hlídat městská policie.

Ve Vančurově ulici vznikne místo K+R, kde rodiče mohou děti vyložit.

Před školou budou zároveň stávat městská policie a učitel ze školy. Ti budou podle žďárské mluvčí Blanky Sobolové řidičům nová opatření vysvětlovat. „Rodiče už mapku s doporučenými výstupními místy, odkud děti bezpečně dojdou po chodníku do školy, mají. Doufáme, že některé děti začnou chodit do školy pěšky nebo na kole, koloběžce,“ sdělila mluvčí.

Úpravy ve Švermově ulici ovlivní také provoz v nedaleké Vančurově ulici. Tam vznikne místo K+R, kde rodiče mohou děti vyložit. Označení K+R pochází z angličtiny a znamená Kiss+Ride, což lze přeložit jako polib a jeď. Taková místa přímo slouží k vystoupení lidí přepravovaných řidičem. „Opatření budou fungovat ve školních dnech. Mají zklidnit provoz a tím přispět k většímu bezpečí dětí,“ dodala Sobolová k nové školní silnici.

Hlídá přechody před školou ve Žďáře. Děti mi říkají dědo, říká Jiří Matoušek

Svou pravnučku občas do školy doprovází také Vlasta Havlenová. „Kvůli dětem je to dobře. Zas tolikrát pravnučku nevodím, ale i tak je znát, kolik aut sem z okolí sjíždí. Snad budou řidiči značky dodržovat, zvlášť když si sem policista stoupne,“ předeslala důchodkyně. Základní škola ve Švermově ulici není jediná, kde strážníci a dobrovolníci dopravu před osmou hlídají. Přechody a zatáčky kontrolují už například před gymnáziem.