„Sjednocený systém za mě není špatná věc. Orientace ve městě je přínosná, město je hodně turistické, a když to bude vypadat hezky, tak je to za mě dobrý nápad,“ vyjádřil svůj názor Aleš Hrbek.

V minulosti ve Žďáře bylo více než sto cedulí na sloupech veřejného osvětlení. „Ty ani tak nesloužily jako navigační systém, ale spíše jako reklama,“ sdělil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Charakteristickým znakem bylo to, že každá cedule vypadala jinak, měla jinou barvu, byly na nich různé fonty písma a informace jako adresa a telefonní číslo. „Nikdo to nestíhal číst a rozptylovalo to. Systém provozovala firma Hostalek - Werbung, která zajišťuje tyto systémy po republice v různých místech. My jsme tuto smlouvu vypověděli, s tím, že jsme si vzali navigační systém sami a přišli jsme s nějakým jednotným formátem, který je grafický a estetický. Chceme posunout veřejný prostor v této věci do vyšší kvality,“ vysvětlil Mrkos.

Městu dříve platila firma Hostalek - Werbung za každou ceduli dva tisíce korun ročně. „My je nyní budeme pronajímat za 2520 korun za jednu tabuli. Předpokládáme, že se jejich počet sníží, protože ne každá společnost či firma bude chtít dodržovat předem daný manuál toho, jak ta cedule bude vypadat,“ předpokládal Mrkos.

Správu budou mít na starost technické služby města SATT, cedule budou mít stejný rozměr jako v minulosti.

Žďár se snaží dlouhodobě a systematicky bojovat s reklamním smogem ve snaze kultivovat veřejný prostor z hlediska estetiky a označování provozoven. Město pro tyto účely v minulosti představilo manuál reklamy. „Máme dotační program, který slouží k podpoře tohoto projektu. Některé provozovny velmi hezky a vkusně vylepšily své označení. V některých případech zmizela vybledlá plachta s názvem provozovny a mají nové, trvalé řešení,“ dodal starosta.

Nové označení provozovny mají například na Kavárně Café u tety Hany. „My jsme využili příspěvek na označování provozoven. Myslím, že to není špatná cesta. Nám osobně to pomohlo, nejen finančně, ale budově to prospělo. Jak člověk po čase už tolik nevnímá svou provozovnu, tak už to bylo méně důstojné. Myslím si, že to budovu kavárny pozdvihlo,“ hodnotil majitel Kavárny Café u tety Hany Aleš Hrbek.