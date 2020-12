„Co je to za blbost? O ničem takovém jsem doposud neslyšel,“ podivil se Karel Sedláček ze Žďáru nad Sázavou, který městskou autobusovou dopravu využívá poměrně pravidelně.

V rámci úsporných opatření se radnice rozhodla ušetřit právě na městské hromadné dopravě. Plánované úspory jsou horkou novinkou.

Radnici vedla k tomuto rozhodnutí zejména nejistota městských příjmů. „Stále ještě nebylo rozhodnuto o daňovém balíčku. Takže nevíme, jaké bude mít dopady na rozpočty měst a obcí,“ odůvodnila krok radnice místostarostka Žďáru nad Sázavou Romana Bělohlávková.

Informace se k místním obyvatelům teprve dostanou. „Máme rozpracovanou kampaň do autobusů, kterými jezdí cílová skupina lidí. Věříme, že se nám během čtrnácti dnů podaří cestující upozornit na tuto změnu. Bohužel do městského zpravodaje se nám tyto informace dát nepodařilo,“ okomentoval prozatímní neinformovanost cestujících mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Městské autobusové linky zajišťuje pro Žďár místní firma Zdar. Žďár ročně dotuje městskou hromadnou dopravu částkou devět a půl milionu korun. „Během covidové doby zvláště na některých spojích výrazně poklesl počet cestujících. Podle záznamů využili například jednu linku pouze tři cestující. Vytíženost městské hromadné dopravy je nyní velice nerovnoměrná,“ poukázala na současný zájem o městské autobusy Bělohlávková.

Budou platit i důchodci?

S úbytkem cestujících jde ruku v ruce i pokles peněz vydělaných na jízdném. Ten je zhruba dvacetiprocentní. „Když to převedeme na peníze, je to asi 900 tisíc korun,“ konstatovala Bělohlávková.

Radnice proto stála před rozhodnutím, zda navýšit cenu jízdného a zpoplatnit městskou hromadnou dopravu i seniorům nebo jít jinou cestou. „Rozhodli jsme se pro jinou variantu. Tou je optimalizace jednotlivých linek podle jejich vytíženosti,“ řekla žďárská místostarostka.

Město hodlá omezit délku týdenních autobusových jízd o 770 kilometrů. To by Žďáru mělo částečně vykrýt ztráty na cestovném. „Nejvíce se tyto úpravy dotknou linek číslo čtyři a šest a to sedmnácti jejich spojů,“ upřesnila místostarostka.

„A částečně se omezení dotknou také linek jedna, pět, sedm a osm. Na nich bude omezeno celkem osm spojů,“ doplnila Belohlávková.

Jízdné zůstane ve stejné výši, jako tomu bylo doposud. „Cestující za jízdu zaplatí patnáct korun bankovní kartou a čtrnáct korun hotově. Na kartu dopravce je to deset korun. Děti, zavazadla a pes jsou polovina celkové částky,“ upřesnil Matěj Papáček.