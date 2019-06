„Chceme se zaměřit na bezpečnost pohybu chodců u škol, proto jsme pověřili městský úřad, aby ve spolupráci s městskou policií připravil do 29. července návrhy na regulaci dopravy před základními školami,“ potvrdil místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Podle mínění radnice je nejkritičtější situace před základní školou v ulici Komenského. A obdobně je na tom také základní škola ve Švermově ulici. „Tam jsme v minulém období apelovali na rodiče, aby nevozili své děti až do bezprostřední blízkosti školy, ale aby raději využívali městskou hromadnou dopravu. Nebo aby děti vodili pěšky,“ poznamenal Josef Klement.

Bezpečnost před základními školami je i přes jednání s rodiči dětí nadále kritická, to je důvod, proč chce nyní vedení města vykročit jiným směrem a zaměřit se na změny v systému dopravy. „Počítáme zejména se stavebními úpravami na Komenského ulici. Jednou z variant o níž se uvažuje, je zjednosměrnění celé ulice. K tomu se nabízí i řada propojovacích ulic. Další možností je zvýšený chodníkový pás,“ prozradil některé z variant úprav žďárský místostarosta.

„Nás v budoucnu čeká i rekonstrukce sítí na ulici Komenského, takže se možná tyto stavební úpravy skloubí i s realizací bezpečnostních opatření. Musíme ovšem předem vědět, co konkrétně tam chceme udělat,“ dodal.

A nějaké představy, jak změnit dopravu před základní školou ve Švermově ulici, už mají radní také. „Nabízí se tam například možnost zřídit malou točnu pod Vesnou. A mohla by tam být i jednosměrka, aby auta nekřížila trasu chodcům,“ řekl Josef Klement.

Veškeré úvahy jsou ale zatím jen vizí budoucnosti. „Návrhy, jak situaci zlepšit, budou pouze prvním nástřelem. Pokud se některé z nich schválí, pak bychom mohli do konce roku spustit projektovou dokumentaci. Začít realizovat pak můžeme v průběhu příštího školního roku,“ sdělil Josef Klement.

Podobný problém řešili před časem i v Novém Městě na Moravě, kde se měnil kvůli bezpečnosti dopravní systém před gymnáziem a druhou základní školou. Přibyla tam jednosměrka i značka zákaz otáčení. A také nová parkovací místa. „Je to tam teď o něco lepší než to bylo, i když tamní situace rozhodně není dokonalá. Ale to asi už ani jinak vyřešit nepůjde, je to omezeno místem. Nejvíc záleží na samotných řidičích, ti by si měli uvědomit, že v blízkosti školy je pohyb dětí značný, a podle toho se i chovat,“ mínil Jiří Novotný z Nového Města na Moravě.