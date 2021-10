Jarní úklid, podzimní úklid… A co ještě? Pořád se budou přistavovat kontejnery a plnit starým harampádím. Není toho už trochu moc? lamentuje František Šťastný ze Žďáru nad Sázavou.

Nepořádek na veřejných místech, ilustrační foto | Foto: Martina Lorencová

Druzí obyvatelé mají ale na podzimní úklidovou akci města, která začíná ve čtvrtek 7. října, jiný názor. „Já jsem ráda za to, že město přistaví kontejnery a lidé nebudou to, co nepotřebují, házet kam se dá. Mám ráda čisto, a tak jsem za podzimní úklid vděčná,“ nechává se slyšet Jana Sklenářová.