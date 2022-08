Jednání s Krajem Vysočina proběhlo v srpnu. Žďár nad Sázavou nemá zájem o začlenění své dopravy do krajského systému veřejné dopravy. „Zatím jsme se kvůli dlouhodobě nedořešeným technickým a provozním aspektům nedomluvili, do budoucna to třeba bude možné,“ sdělila mluvčí Žďáru Blanka Sobolová.

Město však opakovaně požaduje, aby se žďárská doprava včetně vlaků propojila s IDS Jihomoravského kraje. „Propojení dopravy s Brnem by určitě usnadnilo dojíždění. Sama do Brna vlaky ze Žďáru využívám a znám lidi, kteří je využívají denně,“ sdělila Magdaléna Vamberová.

Teplárna v Novém Městě mění plyn za olej. Zdražovat díky tomu nemusí

To, že kraj už od začátku odmítá napojení Žďáru na Brno, představitele města mrzí. „Řada Žďáráků v Brně pracuje, nebo studuje. Problém není technického, provozního nebo ekonomického rázu, ale spíš politického postoje. Myslíme si, že spousta lidí by ocenila možnost koupit si na nádraží ve Žďáře zpáteční jízdenku za 190 korun s tím, že ta by v ten den platila také na MHD v Brně. Jedna cesta přitom podle tarifu Českých drah stojí 145 korun, k tomu si je třeba připočítat hromadnou dopravu a náklady výrazně narostou,“ popsala Sobolová. Zároveň dodala, že se nevzdávají a jednat s Krajem Vysočina o těchto možnostech budou i nadále. „Věříme, že jednoho dne uspějeme,“ optimisticky uzavřela.

Jízdenka za rozumnou cenu

Kraj Vysočina dlouhodobě městu Žďár nad Sázavou, ale postupně i dalším partnerům nabízí řešení, které by mělo přinést výhody pro všechny obyvatele bez rozdílu, zda se jedná o obyvatele konkrétního města. „Máme již třetím rokem krajský tarif veřejné dopravy Vysočiny, který postupně rozšiřujeme i na území sousedních krajů. Také obráceně dochází k rozšíření sousedních krajských tarifů na území Kraje Vysočina. Jedná se o krátké přesahy do nejbližšího přestupného bodu na území sousedního kraje,“ vysvětlila krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Tato spolupráce už probíhá se Středočeským, Pardubickým i Jihočeským krajem. S Jihomoravským krajem je v plánu přesah vysočinského tarifu do Tišnova a naopak jihomoravského tarifu do Křižanova. „Domníváme se, že spíše než o tarif, jde cestujícímu o jednu jízdenku za rozumnou cenu, v rámci které by se mohl dopravit z bodu A v jednom kraji do bodu B v kraji druhém,“ podotkla Svatošová.

Pacienti novoměstské nemocnice mohou nově relaxovat ve svěží zeleni. Podívejte

To řeší jízdenka v lomeném tarifu, kdy jeden doklad zahrnuje více jízdenek. „Na tomto řešení je založený způsob odbavování například se Středočeským krajem. Nyní v případě linkové dopravy připravujeme s dodavateli odbavovacích zařízení takovou spolupráci i s Jihomoravským krajem. Aktuální by to mohlo být začátkem příštího roku,“ upřesnila Svatošová.

Ze strany Kraje Vysočina stále platí nabídka tarifu v rámci veřejné dopravy Vysočiny pro přestup na městskou hromadnou dopravu ve městech, která jí disponují. „Pro cestující je to pohodlné a levnější. V některých případech nejde všechno tak rychle, jak bychom si představovali, ale to je přirozené. Vše nové potřebuje čas,“ dodala Svatošová.