Žďár nad Sázavou – K paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky se připojilo i město Žďár nad Sázavou. „Jde o dobrovolný závazek měst a obcí ke snižování emisí a skleníkových plynů a zvyšování připravenosti na klimatické změny, které už všichni pociťujeme,“ vysvětlila obsah dokumentu žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Města musí do dvou let od podpisu vypracovat vlastní akční plán. „Členská města se zavazují snížit emisi oxidu uhličitého asi o čtyřicet procent, a to do roku 2030. Tím, že jsme k paktu přistoupili, se nám naskýtá možnost čerpání dalších dotací z Evropské unie. A chceme také aktivně pomáhat nezhoršovat naše životní prostředí,“ poznamenala Ludmila Řezníčková.