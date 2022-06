Ve městě již od roku 2017 platí vyhláška regulující zábavní pyrotechniku. ,,Ta se vztahuje na zákaz jejího užívání na veřejných prostranstvích. Povolená je pouze na Nový rok, silvestr a pálení čarodějnic,“ sdělil Martin Kunc, vedoucí městské policie ve Žďáře nad Sázavou.

Současná vyhláška však nezahrnuje soukromé zahrady. To by chtěl Žďár změnit. ,,Do zastupitelstva postupuje návrh na zpřísnění této vyhlášky. Ta by se měla vztahovat na celé zastavěné území města, vztahovala by se tedy i na soukromé zahrady a zákaz by platil také na čarodějnice,“ dodal Kunc.

Dle starosty Žďáru Martina Mrkose je to krok správným směrem. ,,Můj osobní postoj je takový, že bych se tomu nebránil. Za mě je to spíše zbytečná věc, z ekologickému aspektu i s ohledem na zvířata,“ řekl Mrkos.

Pokud zastupitelstvo návrh schválí, problémem by dle Kunce mohla být vymahatelnost při jeho nedodržování. ,,Na veřejném prostranství není co řešit. V rámci přestupku je však problém vstupovat lidem na soukromý pozemek. Pomoci může nafilmování přestupku. Pokud půjde na nahrávce pachatel poznat, může vše řešit správní řízení,“ poradil Kunc.