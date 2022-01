Žďár plánuje rekordní investice, budou pokračovat opravy pěší zóny

Zcela nová silnice mezi ulicemi Brněnská a Jamská vznikne ve Žďáře nad Sázavou. Nová komunikace vyjde město asi na pětačtyřicet milionů. Žďárská radnice plánuje pro letošní rok rekordní investice. Sdělil to vedoucí finančního odboru Tomáš Vlček. Město hodlá dále investovat do revitalizace rybníka Velký Posměch či do finálních oprav sídliště Vodojem.

V letošním roce budou pokračovat opravy pěší zóny. | Foto: Deník/Alena Dolníčková

Spojnici, která povede kolem Nákupního parku Žďár místní vítají. „Odpoledne je silný provoz, že je někdy problém vyjet z nákupní zóny. Propojení s Jamskou dopravě uleví,“ myslí si Ondřej Huťka ze Žďáru nad Sázavou. S plánovanou stavbou je spokojeno i vedení radnice. „Pro Žďár je to zásadní stavba, která uleví rušné dopravě ve městě,“ podotkl starosta Martin Mrkos. Se samotným zahájením stavby se počítá letos v dubnu či květnu. Od Kazmíráku k Medinu a pak ještě dál, Nové Město rozšiřuje síť cyklostezek Přednost dostanou už rozpracované akce, projekty s podporou skrze dotace a investice, ke kterým je město smluvně či morálně zavázáno. „Čeká nás poslední fáze rekonstrukce sídliště Vodojem. Letos dojde na klíčovou ulici Jamborovu,“ uvedl Mrkos. Generální opravy kanalizace, vodovodů, osvětlení i úpravy zeleně dojdou v tomto roce svého konce. Bude se ale jednat o organizačně nejnáročnější část. Do sídliště vede jen jedna silnice, a tou je právě ulice Jamborova. „Opravy už jsou potřeba. Ten stav je vážně hrozný. Musíme se ale připravit na komplikace, protože sem vede jen jedna cesta,“ je se situací smířena Hana Dostálová, která přes sídliště denně chodí. Pro zmírnění složité situace plánuje město otevření propojky podél Göttlerova rybníka i pro dopravu. Ta nyní slouží jen pro pěší a cyklisty. Výrazné položky v rozpočtu



Propojka Brněnská – Jamská – 45 milionů



Rekonstrukce ulice Jamborova – 42 milionů



Dům sociálních služeb ve Dvořákově ulici – 22 milionů



Rekonstrukce lávek ve Dvorské ulici, pod Bránským rybníkem a u Tálského mlýna – 20 milionů



Rekonstrukce Staré radnice – 12 milionů korun



Opravy druhé části pěší zóny – 11,5 milionů



Revitalizace rybníka Velký Posměch – 10 milionů Žďár se zaměří i na ekologické projekty. Mezi ty největší patří revitalizace rybníka Velký Posměch, který se nachází na okraji průmyslové zóny Jamská II. „Výrazně rozšíříme zadržovací schopnosti rybníka. To pro nás znamená nutnost rekonstruovat jeho hráz, upravit dno, rozšířit zátopy a vybudovat bezpečnostní přeliv,“ vyjmenoval Mrkos. Dalším z výraznějších projektů je dokončení oprav pěší zóny. Ty budou pokračovat na jaře. Ve výsledku se mohou obyvatelé těšit nejen na nové povrchy, ale i lavičky a osvětlení. Opravený úsek od náměstí Republiky naváže na již hotovou část ve směru od pošty ke kruhovému objezdu. V rozpočtu pro letošní rok převažují výdaje. Kompletní rozpočet počítá s příjmy ve výši asi 560 milionů korun a výdaji kole 630 milionů korun. Díky naspořeným penězům ale doplní město rozpočet dalšími třiasedmdesáti miliony a bude tak vyrovnaný. Důvodem k rekordním investicím je vysoké riziko inflace. „Město má podstatnou finanční zásobu na bankovních účtech. Ta vysokou inflací trpí. Je pro nás výhodnější zapojit finanční zdroje do investičních akcí a projektů, u kterých hrozí v budoucnu vlivem inflace zdražování,“ vysvětlil vedoucí finančního odboru Tomáš Vlček.

