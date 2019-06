„Tomuto tématu se bude věnovat i část programu, například výstava fotografií jednotlivých památek,“ nastínil Jakub Axman, mluvčí žďárské radnice. Doplnil, že na náměstí Republiky zahrají Žďárský swingový orchestr, Revock, Karel na nákupech a jako hlavní hvězda letos na pódiu vystoupí kapela Hradišťan a Jiří Pavlica. Celodenní program bude doplněný o divadelní vystoupení a prezentace neziskových organizací, Farská humna již tradičně obsadí šermíři, ale i draví ptáci. Rušno bude také u Rákosníčkova hřiště či na Doležalově náměstí.

Vlastní program připravila rovněž Knihovna Matěje Josefa Sychry na Havlíčkově náměstí a otevřen pro veřejnost opět bude ochoz věže kostela svatého Prokopa.

„Od 13 do 20 hodin se mohou zájemci z ochozu věže rozhlédnout po Žďáře a jeho okolí, a to za doprovodu vyprávění pracovníků regionálního muzea. Pokořitelé sto a tří schodů mohou také získat turistické razítko,“ přiblížil Miloslav Lopaur ze žďárského muzea. Bezplatné komentované prohlídky trvají asi dvacet minut a neuskuteční se, jen pokud bude nepříznivé počasí. Komentované prohlídky se o Dni Žďáru odehrají i ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice a v „oslavenci“ – Santiniho svatostánku na Zelené hoře.

V Modelovém království v suterénu Domu kultury se zase budou moci děti do 15 let přijít podívat na kolejiště a vláčky zdarma a v souladu s mottem slavnosti „Nechte auto doma“ bude po Žďáře jezdit městská hromadná doprava zdarma, a to včetně jízd historickým autobusem. Ten bude jezdit z Havlíčkova náměstí na zastávku Horní v době od 10.30 do 17.30 v hodinových intervalech.

„Jako neveřejná součást programu Dne Žďáru proběhne také slavnostní předání Ceny města Žďáru nad Sázavou. Toto významné ocenění bude uděleno in memoriam Vilému Frendlovi za vytvoření unikátní fotografické kroniky historie našeho města. Vilém Frendl byl žďárským fotografem, který svým fotoaparátem zachytil vývoj a proměny města a prakticky všechny významné události, které se během jeho profesního života udály,“ sdělil mluvčí žďárské radnice s tím, že předání proběhne ve 14 hodin ve Staré radnici za přítomnosti vedení města, hostů z řad zastupitelů a příslušníků rodiny Frendlovy. Cenu města v podobě pamětní medaile a pamětního listu převezme fotografův syn, taktéž Vilém Frendl.

Fotograf Vilém Frendl, sedm desítek let mapoval měnící se město i dění v něm, živnost si v tehdejším Městě Žďár otevřel v roce 1934. Zemřel v roce 2007 ve věku 94 let. „Jsem moc rád, že se na dědečka ve Žďáře nezapomíná. A tak snad i dvanáct let po jeho odchodu udělají jeho fotky radost nejen pamětníkům, ale i mladé generaci, která si tak udělá obrázek o tom, jak se formovalo naše město,“ vyjádřil se vnuk fotografa Vilém Frendl nejmladší.