Ze zájmu města o hřiště má radost také maminka Tereza Řádková. „Je dobře, když se peníze investují do dětí a jejich trávení volného času,“ uvedla. Investice do hřišť chválí také další maminka Kateřina Uchytilová. „Každé peníze, které se použijí pro naše děti, jsou využité správně,“ řekla.

V Okružní ulici vyroste hřiště ve svahu. „Terén se v místě mírně se svažuje. Minulý rok jsme se setkali s občany v lokalitách, kde mají hřiště vyrůst a dali jsme na jejich potřeby. Hřiště bude určené pro menší děti, shodli jsme se tedy na oplocení,“ sdělil starosta Žďáru Martin Mrkos.

Hřiště v Haškově ulici je dnes mezi bytovými domy. „Nově se přesune do lesoparku, do březového háječku, který se v místě nachází. Bude to tedy hřiště v lese,“ představil obnovu a stavbu hřiště Mrkos.

Ze setkání vedení města s občany vyplynulo, že v ulici Palachova je potřeba rozšíření stávajícího hřiště. „S ohledem na věkovou strukturu a počet dětí jsou další požadavky na vybavení hřiště. Bude se tedy jednat o jeho rozšíření. Přibudou nové herní prvky, zeleň a místa na sezení,“ vysvětlil Mrkos.

Představená hřiště vychází z městské koncepce hřišť. Na začátku září město otevřelo například nové hřiště na Farských humnech.

Stavba hřišť začne, až to dovolí počasí. Projekt se mírně opozdil, protože v prvním kole se přihlásil pouze jeden dodavatel. Ve druhém kole již město dodavatele zajistilo. „Hřiště v Haškově ulici vyjde na téměř milion a půl, v ulici Palachova bude stát téměř 950 tisíc korun a v Okružní ulici přes 860 tisíc korun,“ sdělil Mrkos.

Město se snaží používat co nevíce přírodních materiálů. „Jdeme cestou přírodního charakteru, abychom tím podtrhli snahu enviromentálně naladěného města. Snažíme se proto o přírodní řešení,“ dodal Mrkos.