A jak návštěva probíhala? Po slavnostním uvítání našich hostů na Staré radnici za přítomnosti kompletního vedení města Žďáru nad Sázavou bylo celé dopoledne věnováno rozvoji spolupráce v oblasti školství. Polská delegace nejprve zavítala na žďárskou Střední a vyšší zdravotní školu, kde se vedlo jednání o možnostech spolupráce mezi žďárskou „zdravkou“ a Vysokou školou J. A. Komenského v Lešně, a to ve formě studijních pobytů a pracovních stáží ve zdravotnických zařízeních. Také další zastávka na 4. základní škole byla spojena se vzděláváním. Tato žďárská základní škola se může pochlubit dlouholetou družbou se základní školou v polském městě Křiviň, které leží v blízkosti Lešna.

Odpolední program našich polských přátel byl spojen s poznáváním žďárských památek. Hosté si nejprve prohlédli baziliku Nanebevzetí Panny Marie a poté i žďárskou perlu – kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře s fundovaným výkladem faráře Vladimíra Záleského. Třešničkou na dortu byla účast na večerní vernisáži výstavy s názvem Z hlubin času v galerii Staré radnice. Svá díla zde vystavili výtvarník s polskými kořeny Filipa T.A.K. a polský fotograf Andrzej Przewozńy a k poslechu zahrála místní Horácká muzika. Dlužno dodat, že vernisáž proběhla za velkého zájmu veřejnosti, kdy celé přízemí Staré radnice bylo zaplněno do posledního místečka.



Obě města do budoucna zvažují první kroky pro efektivní spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, sportu či turistického ruchu. Možný potenciál rozvoje vzájemných vztahů podtrhuje osobnost učitele národů Jana Amose Komenského, který v Lešně dvacet let působil a sepsal svoje nejznámější díla. S odkazem Komenského se tam můžeme setkat na každém kroku, ať už v tamějším regionálním muzeu, v názvech škol či univerzit, nebo v umělecké formě jako součásti veřejného prostoru.

JIŘÍ DOKULIL