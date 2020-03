„Prosím všechny, kteří o tom nic neví, ať se zamyslí nad tím, jak je asi nemocnému člověku, když si čte ty hrůzy. To mu rozhodně k uzdravení pomáhá. Nikoho nezajímá, jak na tom je," dodal.

Podle jeho slov pracuje muž jako montážník v Itálii, kam jezdí na pětitýdenní turnusy. „Už když v lednu do Itálie odjížděl, měl obavu. Ale byla to jeho práce. Když se před čtrnácti dny začala nákaza rozšiřovat, chtěl hned odjet. Měl strach. Ale na druhou stranu zvažoval, jestli to není zbytečná panika,“ popsal váhání kamaráda Kadlec.

Minulý týden se dostavily příznaky nachlazení. Muž ze žďárských Vysočan se proto rozhodl k okamžitému návratu. Ale ještě před tím, než překročil hranice, informoval rodinu. „Syn se snachou okamžitě volali na krajskou hygienickou stanici, jak mají postupovat. Podle rad odborníků mu pak přítelkyně ještě před jeho příjezdem připravila na plot roušku. Tu si ihned po příjezdu nasadil. A po příchodu domů byl neustále v kontaktu s hygienou a dbal jejich pokynů,“ pokračoval Kadlec.

Syn se snachou se ještě před jeho příjezdem z domu odstěhovali, aby mohli chodit do práce. Momentálně bydlí jinde,“ doplnil.

V pondělí ráno pak nemocný zavolal sému obvodnímu lékaři. Ten mu okamžitě zajistil odběr vzorků. „Můj kamarád ani jeho přítelkyně neopustili dům. Počítali s karanténou. Já jim nakupuji. Tašku vždycky jen pověsím na plot, abych s nimi nepřišel do kontaktu. Chovají se naprosto zodpovědně a ohleduplně. A my se zase cítíme se u nás doma cítíme v naprostém bezpečí,“ uzavřel soused nakaženého.