Každý ze zubních lékařů, který se o peníze nabízené městem přihlásí, může dostat až 300 tisíc korun. Ty pak může použít na nemovité vybavení ordinace, stavební úpravy či na drobný hmotný majetek ordinace. „Jednou z podmínek je minimálně pětiletá praxe ve Žďáře,“ dodal Papáček.

Město má zájem zubaře ve Žďáru nejen udržet, ale – pokud by to bylo možné – nabídku stomatologické péče pro místní obyvatele ještě rozšířit. „Dotace pro zubaře považuji za velký úspěch. Díky ní se daří ve městě alespoň udržet stejný počet zubních ordinací, kterých je mimo velká města nedostatek po celém Česku. Peníze vložené do programu se nám stokrát vrátí na zdraví občanů,“ okomentoval starosta Martin Mrkos.