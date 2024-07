Třicátý ročník Slavností jeřabin ve Žďáře nad Sázavou připomene 30 let od zápisu kostela sv. Jana Nepomuckého na seznam UNESCO. Festival nabídne od 22. srpna do 15. září bohatý program včetně výstav, koncertů, přednášek a food festivalu.

Žďár nad Sázavou ožije kulturou a uměním. Jubilejní třicátý ročník Slavností jeřabin oslaví třicet let od zapsání tamního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře na seznam UNESCO. Festival potrvá od 22. srpna do 15. září a nabídne pestrý program pro všechny věkové kategorie.

Hlavní výstava "Ó, baroko" představí díla členů Klubu výtvarných umělců Horácka na Staré radnici. Vernisáž proběhne 22. srpna v sedmnáct hodin a večer zakončí koncert smyčcového kvarteta Corvus Quartet na nádvoří rezidence Veliš.

Milovníci architektury ocení komentované prohlídky poutního kostela sv. Jana Nepomuckého s akademickým malířem Tomášem Raflem. Zájemci se dozvědí o restaurátorských pracích a nejzajímavějších architektonických detailech.

Tajemství čísel a hvězd

Přednáška Stanislava Mikuleho 29. srpna odhalí význam číselné symboliky v architektuře kostela a prozkoumá vliv křesťanské kabaly na tento barokní skvost.

Děti se mohou těšit na "Alotria na humnech" 1. září, kde si vyzkouší desítky her a aktivit z minulosti i současnosti. Akce představí i nehmotné kulturní dědictví UNESCO jako modrotisk, loutkářství nebo sokolnictví.

Vycházka po klášterní krajině 7. září nabídne pohled do minulosti cisterciáckého opatství. Účastníci projdou staré stezky a objeví zajímavá místa v okolí Zelené hory.

Vyvrcholení festivalu

Slavnosti jeřabin vyvrcholí 14. září food festivalem "Futrování na Farských". Návštěvníci ochutnají speciality z celého světa a užijí si koncerty kapel Sorry, EXIT, Dolls in the Factory a Fast Food Orchestra.

Organizátoři myslí i na ekologii a vyzývají návštěvníky, aby si na akce s občerstvením přinesli vlastní kelímky nebo hrnky.

------------

Program Slavností jeřabin:

Výstava „Ó, baroko"

Kde: Stará radnice

Kdy: 22. srpna - 15. září

Vernisáž výstavy „Ó, baroko"

Kde: Stará radnice, nádvoří rezidence Veliš (koncert)

Kdy: 22. srpna / 17.00 vernisáž, 17.45 koncert smyčcového kvartetu Corvus Quartet

Komentovaná prohlídka Obnova Santiniho poutního kostela a setkání s jeho architekturou

Kde: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Kdy: 27. srpna / 17.00

Rezervace na tel.: 566 628 539

Přednáška Tajemství čísel a hvězd

Kde: Stará radnice

Kdy: 29. srpna / 17.30

Alotria na humnech

Kde: Farská humna

Kdy: 1. září / 13.00 - 19.00

Po klášterní krajině pod Zelenou horou

Kde: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše – Tálský mlýn

Kdy: 7. září / 9.00 - 13.00

Rezervace na tel.: 566 628 539

Komentovaná prohlídka Obnova Santiniho poutního kostela a setkání s jeho architekturou

Kde: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Kdy: 10. září / 17.00

Přednáška Péče o zelenohorský areál v průběhu 19. a 20. století

Kde: fara - křížová chodba (Římskokatolická farnost Žďár II)

Kdy: 12. září / 17.30

Prohlídka La notte di Santini

Kde: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Kdy: 13. září / 20.00

Futrování na Farských

Kde: Farská humna

Kdy: 14. září / 11.00 - 19.00