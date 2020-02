„V posledních deseti letech se ukazuje, že tento provozní model není vhodný, a že způsobuje problémy. Za těch deset let se v restauraci vystřídalo asi šest nájemců,“ vysvětluje situaci žďárský starosta Martin Mrkos.

Nejednotnost ve vedení hotelu se automaticky odráží na spokojenosti zákazníků. „Kdysi jsme tam chodili rádi, ale posledních pár let to nestojí za nic. Nájemníci se tam neustále střídají a restaurace bývá často úplně zavřená,“ stěžuje si Miroslava Šmádová ze Žďáru nad Sázavou.

Šest nájemců za posledních deset let není zrovna skóre, na které by mohlo být město coby vlastník objektu pyšné. „Podle mého názoru by město nemělo podnikat v tak složitém a tvrdém byznysu, jako je hoteliérství, proto jsme se rozhodli jít cestou kompletního pronájmu,“ konstatuje Martin Mrkos s tím, že by se takto mohly vyřešit všechny provozní problémy.

Novému nájemci se otevřou i nové cesty, jak přilákat zákazníky. „Může třeba nabízet dárkové balíčky, polopenze nebo kulturní akce,“ říká žďárský starosta.

Nabídka města na pronájem Tálského mlýna platí do konce března. „Zájemci o pronájem objektu jako celku se nám mohou hlásit,“ zve Martin Mrkos.

Minimální výše nájemného je stanovena na 80 tisíc korun bez DPH s tím, že se nájemce zaváže zachovat služby v původním rozsahu, což znamená provozovat ubytování i restauraci, do níž bude mít kromě ubytovaných přístup i veřejnost. „Dále požadujeme, aby budoucí nájemce investoval 50 tisíc korun ročně na provoz restaurace a stejnou částku na provoz hotelu. A bude se také podílet na investicích do hotelového zařízení,“ doplňuje další finanční nároky města Martin Mrkos.

Podle představ radnice by měl hotel Tálský mlýn uvítat nadcházející turistickou sezonu již s novým vedením. „Ideálně od 1. května,“ říká žďárský starosta.