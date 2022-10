Dle místního Michala Dvořáka je omezení výzdoby logickým krokem. „Zdražuje všechno a hodně věcí se omezuje. Je tedy jasné, že se to podepíše ve více sektorech,“ vyjádřil názor Michal Dvořák.

S opatřením souhlasí Anežka Teislerová. „Vzhledem k situaci a zvyšovaní cen energií si myslím, že město by mělo použít peníze na smysluplnější věci než je vánoční osvětlení. Proto jsem pro omezení vánočních světel na tuto letošní zimu,“ uvedla.

Žďár nad Sázavou v souvislosti s úsporou elektrické energie připravuje vánoční výzdobu v menším rozsahu. „Chystáme omezení svícení u dosud nasvěcovaných objektů jako je morový sloup nebo stromy na náměstí,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. V minulých letech byla vánoční výzdoba v ulicích Brněnská, Brodská, Jihlavská nebo Žižkova. „Letos bude zachovaná výzdoba podél hlavní silnice, na Nádražní ulici nebo v okolí kulturního domu a obchodního centra Konvent,“ uvedl Mrkos.

Podél hlavních silnic už také nebudou barevná světla na lampách. „Nejsou už úplně soudobá a tak tím spojíme účelnost s etikou. Do budoucna, pokud bude energetická situace lepší, bychom rádi vánoční výzdobu obměnili. Dnes už ne úplně estetickou výzdobu bychom vyměnili za modernější. Ale to jsou zatím pouze plány, pokud to situace v budoucnu dovolí,“ řekl Mrkos.

Naopak v Třebíči letos na vánoční výzdobě šetřit nebudou. Naopak počítají s rozsáhlou výzdobou. Využijí toho, že mají do konce roku zajištěné ceny energie ve stejné výši jako v minulém roce.