Zhruba šest let se o odtahy ve Žďáře při jarním úklidu stará Vlastimil Zeman. „Postupně se ta situace každým rokem zlepšuje. Jenže i loni se stalo, že jsem měl odtahové parkoviště plné. Lidé nechali auta v Chelčické ulici, když jeli vlakem například do Brna nebo do Prahy. Naposledy bylo potřeba při jarním úklidu odtáhnout do sedmdesáti aut. Dříve toho přesto bylo mnohem víc,“ přiblížil Zeman spolu s dalšími historkami i podrobnostmi o pokutách.