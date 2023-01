Do úpravy ulic a silnic budou letos směřovat i další desítky milionů korun. Dva roky potrvá rekonstrukce Vysocké ulice.

Ve Žďáře sníží rychlost na sídlištích a přidají jednosměrky. Lidé jsou pro

Místní souhlasí, že oprava je nutná, přesto se na omezení dopravy netěší. „Určitě nás to nějakým způsobem ovlivní, a nejspíš ne zrovna příjemně. Počítáme s tím, že přijdeme o část zákazníků. Nebudou k nám totiž moci snadno zajet. Máme z toho obavy. Ale musíme to brát tak, jak to je. Doufáme, že to pro nás nebude úplně špatné,“ přiblížila Jana Kučerová, která ve Vysocké ulici pracuje.

Nákladnější bude investice do rekonstrukce Vodárenské ulice. Ta vyjde přibližně na třináct milionů korun. „Půjde o celkové uspořádání toho prostoru. V současnost tam jsou i odstavné parkovací plochy, kromě silnice tam vedou i cyklochodníky, plus tam roste i zeleň a vedou tudy rozvodné sítě. To všechno by se upravilo,“ uvedl vedoucí investičního odboru Prokop s tím, že je ještě potřeba zařídit výběrové řízení. Oprava Vodárenské ulice potrvá přibližně dvanáct měsíců

Největší investice ve Žďáru nad Sázavou

Propojka Jamské a Brněnské ulice: pětašedesát milionů korun

Rekonstrukce Vodárenská ulice: třináct milionů korun

Rekonstrukce Vysocké ulice: osm milionů korun

Oprava mostu ve Studentské ulici: pět a půl milionů korun

Oprava dětských a psích hřišť na Okružní, Haškově, Palachově a Neumannově: pět milionů korun

Nový vzhled by mohla získat také hřiště pro děti i pejskaře. „Prvně na řadu přijde psí hřiště u Neumannovy ulice. Pak se to bude týkat dětských hřišť v Okružní, Haškově a Palachově ulici. Naším cílem je, abychom hrací plochy měli hotové ještě letos. Bude však záležet na výběrových řízeních,“ předeslal Prokop. A dodal, že celková cena oprav všech hřišť je pět milionů korun.

Lidé ve Žďáru investici do hřišť vítají. „Já myslím, že je skvělé, že se opravují a vznikají nová hřiště. Pro děti je to skvělý způsob, jak se zabavit a najít si kamarády,“ řekla už dříve Deníku maminka Kateřina Uchytilová. A doplnila, že podle ní hřiště pro psy určitě uvítají také všichni pejskaři.

Důvod radosti lyžařů: sněžná děla na sjezdovkách na Žďársku jedou naplno

Pět milionů korun půjde také na rekonstrukci mostu ve Studentské ulici. Ta je přitom jednou z nejfrekventovanějších silnic ve Žďáru. Práce navážou na opravu Vysocké ulice. O dalších investicích město rozhodne podle toho, jak v letošním roce získá dotace. „Jde o další desítky milionů korun. Plánujeme získat dotace například na rekonstrukci knihovny, úpravu magistrály nebo revitalizaci rybníku,“ vyjmenoval Jan Prokop.