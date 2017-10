Žďár hledá další osobnost, která získá cenu města

Žďár nad Sázavou – Žďárská radnice začala přijímat nominace na Cenu města Žďáru nad Sázavou. Hodlá ji udělit již potřetí. „Stalo se to vlastně už tradicí, letos jsme ocenili osobnost města již podruhé,“ poznamenal žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Nominovat lze kohokoliv a návrh, v němž uvede osobnost, která by podle jeho názoru měla cenu získat, může podat kdokoliv. „Nominace mohou lidé odevzdávat do 31. prosince 2017. Následně se sejde výbor pro oceňování, jenž z nominací vybere a navrhne zastupitelstvu občana, případně kolektiv občanů, který by podle jeho názoru měl cenu získat,“ popsal postup žďárský starosta. Ocenění bude předáno na začátku měsíce června příštího roku.

V prvním ročníku obdrželo město šest nominací. „V tom druhém jich už bylo devět. Ale rádi bychom měli pole pro výběr mnohem širší,“ řekl Zdeněk Navrátil.

První Cena města Žďáru nad Sázavou byla předána naší rychlobruslařské jedničce Martině Sáblíkové. Tu druhou obdržela Jaroslava Doležalová, která spolu se svým manželem ukrývala v roce 1944 doma pětiletou židovskou holčičku Jarmilu Wilhelmovou z Prostějova.

„Právě příklad Jaroslavy Doležalové ukazuje, že tato cena má smysl. Jen díky tomu, že ocenění získala, se její příběh dostal do povědomí veřejnosti. Díky tomu se mohlo více ukázat její hrdinství v období druhé světové války,“ připomenul žďárský starosta.

Dnes dvaadevadesátiletá seniorka je stále velmi vitální. „Sám jsem se s paní Doležalovou potkal a musím říct, že energie a životní entuziazmus, který z ní vychází, jsou pro mě velkou inspirací,“ přiznal Zdeněk Navrátil.