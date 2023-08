Tomáš Dobřichovský popisuje, že famfrpál je fyzický a náročný sport. „Baví mě na něm, jak je netradiční, akční a dynamický. Je to velmi rychlé a pravidla člověka tlačí do akce. Díky tomu, že tam jsou čtyři míče, tak je to velmi neobvyklé. To v jiných sportech není. Zároveň člověk musí zvládat koordinaci,“ přibližuje kouzlo sportu na koštěti. Deníku dále prozradil taje netradičního sportu i to, jak se mistrovství republiky ve famfrpálu dostalo do Žďáru.

Jako Harry Potter. Žďár bude hostit mistrovství ve famfrpálu, podívejte se

K famfrpálu se Dobřichovský dostal náhodou před rokem a půl. Původně zvažoval, že by se věnoval florbalu. Jenže pak čarodějnický sport uviděl na sociálních sítích. „Hledal jsem týmový sport, ke kterému bych se mohl přidat. Když jsem se o famfrpálu dozvěděl, šel jsem si vyzkoušet trénink do Brna. Hned mě to chytlo a už nepustilo,“ vrací se sportovec ke svým začátkům.

Jeho nejčastější pozicí v brněnském týmu je brankář. Jenže kvůli unikátnosti famfrpálu musí zkoušet i jiné pozice. „Nejlepší rolí je pro mě rozhodně brankář. Na trénincích však zkouším také odrážeče. Je to proto, abych se do jejich pozic vžil a věděl, jak se na ně lépe připravit,“ uvádí. Dobřichovský dodává, že to pomáhá vymyslet správnou taktiku. „Rozdíly mezi pozicemi jsou velké. Každá role totiž hraje s jiný typem míčů a na jiné má zákaz sahat,“ upřesňuje.

Pravidla famfrpálu:

Hrají proti sobě dvě sedmičlenná mužstva. Je tam brankář, tři střelci, dva odrážeči a jeden chytač. Jednotlivé pozice jsou od sebe odlišené barevnými čelenkami.

Hraje se na travnatém hřišti o rozměrech 60×33 metrů. Na každé straně hřiště stojí trojice různě vysokých obručí.

Všichni hráči musí být během hry na koštěti. Komu koště spadne, se musí vrátit ke svým obručím, aby mohl pokračovat.

Přestože má svět Harryho Pottera rád, za blázna se nepovažuje. „Nejsem zarytý Potterhead. Není to tak, že bych s ním měl doma povlečení nebo vytapetováno. Filmy jsem samozřejmě viděl, a to hned několikrát. Mám je rád a kouzelnický svět dobře znám. Jinak mě spíš zajímá sport samotný,“ přibližuje Dobřichovský své fanouškovství.

Když se začal famfrpálu věnovat, netušil, že díky němu procestuje Evropu. Sport na košťatech je totiž oblíbený i ve světě. „Česko v něm patří tak do průměru. Za nikým výrazně nezaostáváme. Rozdíly v mužstvech dělá především trénink. My tady ně něj tolik příležitostí nemáme. Je to pro nás spíš koníček. Mezi špičku ve světě patří Amerika, Austrálie nebo Anglie s Německem,“ vyjmenovává s tím, že zápasil už v Polsku či Francii.

I bez Harryho Pottera: Brňané vyhráli šampionát ve famfrpálu, podívejte se

Tomáš Dobřichovský nyní vyhlíží famfrpálové mistrovství republiky, které bude hostit Žďár nad Sázavou. Město na Vysočině bude turnaj pořádat díky svému umístění. „Na mistrovství budu s týmem obhajovat loňské prvenství. Ve finále s Brnem jsme porazili Prahu. V Brně se teď hraje nejlepší famfrpál, ale zápasy s Prahou jsou vyrovnané. Budeme muset ukázat, že jsme stále nejlepší,“ doplňuje úspěšný famfrpálový hráč, který vyhrál také ligu.