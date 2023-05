Po jedné straně silnice stojí řada zaparkovaných aut. Kvůli tomu je už volný pouze jeden jízdní pruh. Když následně do ulice zároveň vjedou řidiči z opačných stran, musí řešit nepříjemný dopravní oříšek, kdo se komu vyhne nebo vycouvá. „Tohle tady bývá každou chvíli. Hodí se pak každá skulinka. A je to tady zase. Tohle byste měl nakamerovat,“ okomentovala v úterý problém Lenka Litochlebová, ke kterému znovu došlo před jejíma očima v Drdlově ulici.

Právě Drdlova ulice je jedno z míst ve Žďáře nad Sázavou, kde dopravní chaos brzy skončí. V červnu totiž bude z podobně komplikovaných silnic jednosměrka. Místní doufají, že to cestování prospěje. „Sama jsem řidička, tak vím, že situace ve Žďáře není úplně ideální. Tohle by mohlo pomoci, pokud to budou řidiči dodržovat,“ doplnila Litochlebová, která do Drdlovy ulice zajíždí kvůli vnučce.

Od prvního června začne jednosměrka platit také na dalších třech místech, například ve Švermově ulici. Podle starosty Žďáru nad Sázavou Martina Mrkose se k ní do poloviny měsíce připojí také ulice Hálkova a Okružní horní ulice. „Bude potřeba, aby si řidiči dávali pozor na nové značení,“ informoval starosta. Cílem změn je ve městě zvětšit bezpečnost a zklidnit dopravu.

Ulice, kde nově budou jednosměrky

Drdlova, Hálkova, Švermova, Okružní horní

Na zjednosměrnění ulic město spolupracovalo s policií. Podle vedoucího žďárské městské policie Martina Kunce budou mít změny vliv i na pokutování řidičů. „Jejich auta zabírají příliš prostoru. Nezbývá pak dostatek volných metrů na to, aby je ostatní řidiči mohli lehce objet. Po nových úpravách tedy nebudeme muset tolik pokutovat a upozorňovat na dodržování pravidel,“ řekl dříve Deníku Kunc.

Ulice s třicítkou

Nejedná se přitom o jedinou změnu. Kromě jednosměrek by do budoucna mohly ve Žďáře přibýt ulice, kde nejvyšší povolená rychlost bude třicítka. To by se mohla například týkat ulic Bratří Čapků, Wolkerova, Nezvalova, Vančurova či Nerudova.

Proti plánům, které ovlivní jízdu v okresním městě není ani Miroslav Prchal. Ten bydlí ve Veselské ulici. „Doufám, že tady s tím taky něco udělají. Já už si to sice dlouho neužiju, je mi pětaosmdesát, ale pro další generace to bude důležité. Pamatuju doby, kdy Žďár neměl ani deset tisíc lidí a aut tu bylo ještě méně. Ty časy se nevrátí, ale příjemné by to tady pro lidi být mohlo,“ popsal důchodce. Právě Veselská ulice patří mezi další lokace, kde by mohla jednosměrka v budoucnu být.