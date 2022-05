Na posouzení dokumentace vlivu na životní prostředí kvůli návrhu na stavbu obchvatu, který by vedl kolem Žďáru nad Sázavou, čeká Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). ,,Obchvat by dopravě ve městě ulevil. Hodně lidí, co znám, říká, že už byl dávno potřeba,“ sdělil Jan Síla, který Žďárem často projíždí.