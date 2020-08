„Vadí mi, že je na přecházení krátký interval. Když jdu s dětmi nebo když přechází starší člověk, tak to na zelenou nestihne,“ postěžovala si žďárská obyvatelka Klára Dvořáková.

„Já zase nepochopím, že mohou pustit dva proudy aut a do toho ještě chodce. Pořád si s tím někteří řidiči nevědí rady. A taky bych rád věděl, proč se semafory neřeší až společně s další dopravou, kterou teď radnice hodlá mapovat. Má z toho prý vniknout nějaký projekt,“ přidal se další ze Žďáranů Pavel Němec.

Radnice výměnu semaforů zrealizovala ještě před zahájením nového dopravního projektu. Důvodem byla dotace, kterou se městu na tuto akci podařilo získat. „Dotace činí 9,4 milionů korun a celkové náklady jsou okolo třinácti milionů. Protože jsme dotaci získali, přistoupili jsme ihned k výměně všech světelných zařízení ve městě. A vyměnili jsme je i z toho důvodu, že už byly za hranicí životnosti,“ vysvětlila místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.

Radnice už začala i s projektem nazvaným generel dopravy. „Jeho výstupem bude digitální model. A vznikne i komplexní dokument, který bude předurčovat urbanismus a dopravní stavby ve městě na mnoho let dopředu,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Nový projekt bude řešit jak dopravu v ulicích města, tak i parkování, cyklistiku nebo chodce, a to včetně osob s omezenou schopností pohybu. „Už jsme s tím začali. Teď probíhá dopravní průzkum a sběr dat,“ poznamenal starosta.

Na novém projektu se bude podílet odborná i laická veřejnost. Druhá jmenovaná už nyní může své návrhy a připomínky zanášet do takzvané názorové mapy, kterou najdou lidé na webových stránkách města. „Jedná se o mapovou aplikaci, v níž mohou řidiči, motorkáři, chodci i cyklisté zaznačit místa, která jsou podle nich dobře dopravně vyřešená nebo naopak, kde vidí problém,“ vysvětlil mluvčí žďárského úřadu Matěj Papáček.

„Chtěli bychom, aby se zapojili i lidé, kteří do Žďáru dojíždí třeba za prací. Žďár je spádová oblast pro šedesát tisíc lidí a my potřebujeme vědět i to, jak to vidí oni,“ dodal žďárský starosta.

Dalším krokem je telefonické dotazování. „Součástí práce s širokou veřejností je i sociologický průzkum, kdy na základě telefonického dotazování budou místní sdělovat své postřehy z různých částí Žďáru,“ objasnil Mrkos s tím, že průzkum potrvá do konce října.

Po následných analýzách bude vytvořený nový dopravní model. „V lednu až dubnu 2021 bude projekt dokončený a dojde k projednávání s veřejností,“ uzavřel Mrkos.