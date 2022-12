Zimní stadion ve Žďáře rekonstrukci zaměřenou na energetické úspory již potřebuje. Původně neměl být v provozu v teplých měsících. „V plánu byl provoz pouze od listopadu do března, kdy je venku zima. Stavitel si tak nelámal hlavu s tím, že by z venku dovnitř vnikalo teplo, protože se na teplé měsíce s ledovou plochou nepočítalo. Hokejisté však poté začali požadovat, aby měli led celoročně. S výjimkou nejteplejších měsíců. V jiných městech hokejisté trénují celoročně, a my bychom tak nemohli držet krok,“ vysvětlil Michal Bačovský, který měl dotaci na starost.