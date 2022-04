Právě projekt Vápenické ulice tvoří plocha na dvacet šest parcel pro řadové rodinné domy a bytovky ve výměrách od tří set osmdesáti do sedmi set metrů čtverečních. Myšlenku na toto obsahuje už místní katalog bydlení, který město nedávno prezentovalo. Podmínky pro zisk parcel zde chce město nastavit tak, aby na bydlení mohlo dosáhnout co nejvíce lidí. „Chtěli jsme, aby na bydlení na Vápenické mělo šanci dosáhnout lidí pokud možno co nejvíce. Rádi bychom, aby se cena za metr čtvereční pohybovala do dvou a půl tisíce korun,“ prozradil na nedávné tiskové konferenci starosta Žďáru Martin Mrkos.