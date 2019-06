Vedení města si je této situace vědomo a hodlá ji řešit pomocí dotačního programu a bezúročné půjčky. „Na území města v současné době působí okolo dvaceti stomatologů a šedesát procent z nich je ve věku nad šedesát let. Proto bychom chtěli do Žďáru nalákat především mladé zubaře, kteří by si u nás mohli otevřít novou nebo převzít stávající ordinaci,“ řekl místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Žďárští zastupitelé už schválili dotační program cílený na podporu stomatologických služeb. Požádat si o něj mohou do konce měsíce září zubní lékaři ve věku do pětatřiceti let. „Předpokládaný objem finančních prostředků je devět set tisíc korun. Maximální výše na jednoho žadatele je tři sta tisíc korun. To znamená, že bychom chtěli uspokojit až tři nové stomatology,“ přiblížil finanční stránku dotačního programu Josef Klement.

„V podmínkách je, že by do pěti let každý z nich měl mít okolo patnácti set klientů. Pokud by se nám podařilo získat tři mladé stomatology, tak by asi čtyři a půl tisíce obyvatel Žďáru a jeho místních částí mohly mít zabezpečeny stomatologické služby,“ dodal žďárský místostarosta.

To ale není vše, co město mladým zubním lékařům nabízí. „Žadatelé o dotaci mohou využít i naši další nabídku a sjednat si bezúročnou půjčku ve výši jeden milion korun. Půjčka má splatnost deset let,“ vyjádřil se Josef Klement.

Vedení radnice už obeslalo lékařské fakulty a informovalo je o možnostech, které mladým, začínajícím stomatologům nabízí. Je to poprvé, co se Žďárští rozhodli vydat se touto cestou. Inspiraci k dotačnímu programu městu poskytla aktivita České Lípy a Rychvaldu, kde podobný dotační titul již existuje.

Dotace i bezúročná půjčka mohou mladému začínajícímu zubnímu lékaři pomoci překlenout počáteční období a pokrýt stavební a provozní výdaje. Ani jedna z nabízených finančních injekcí ovšem není cílena na bytovou problematiku, kterou bude muset nově nastupující stomatolog ve Žďáře také řešit. Město volné byty pro zubaře nenabízí. „Pokud se nám přihlásí uchazeč s dalšími požadavky a bude v našich silách mu pomoci, tak s ním budeme rádi jednat i o dalším,“ podotkl Josef Klement.