Žďár nad Sázavou – Dům se třemi vchody a šestatřiceti nájemními byty o velikosti kolem 50 až 60 metrů čtverečních plánuje žďárská radnice postavit v ulici Sázavská v lokalitě Klafar. Z toho dvanáct bytů má spadat do kategorie takzvaného dostupného bydlení.

„Těch dvanáct bytů bude vyhrazeno pro rodiny i jednotlivce, kteří se nějakou nenadálou změnou, jako je například rozvod, nemoc, úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání a podobně, dostali do složité situace. V případě, že budou spolupracovat, jsme jim ochotni krátkodobě pomoci,“ nastínil záměr žďárský místostarosta Josef Klement.

Nájemník bude muset splnit specifická kritéria, přičemž v „sociálním“ bytě bude moci zůstat nejdéle dva roky. Na všech šestatřicet bytů se budou vztahovat pravidla jako při přidělování jiných nájemních bytů města. Těch ovšem Žďár k dispozici příliš nemá.

„Jde o to, město v současné době může nabídnout minimum obecních nájemních bytů. Na jeden byt ve svobodárnách je kolem 26 až 30 žádostí. Navíc jsou to jenom jednopokojové byty,“ připomněl starosta Žďáru Zdeněk Navrátil s tím, že po roce 1989 se už ve Žďáře nestavěly žádné nové obecní byty a většina bytového fondu se postupně zprivatizovala.

Odhadované náklady na výstavbu bytového domu se pohybují okolo 55 milionů. „Pokud se pro projekt rozhodneme, chceme žádat o evropskou dotaci, která se vztahuje na dostupné bydlení. Mohla by být kolem dvanácti milionů korun. Pokud vše dobře dopadne, k realizaci projektu by mohlo dojít v roce 2019,“ sdělil místostarosta Klement.

Kromě bytů v novém domě najdou místo i nebytové prostory pro komerční využití, šlo by třeba o obchody či provozovny. „Vše se bude odvíjet od možné dotace, projekt by měl být předložen zastupitelstvu pravděpodobně začátkem roku 2018. Pokud by ho zastupitelé podpořili, počítáme s tím, že část objektu pronajmeme soukromým firmám. Tím jednak do místa dostaneme potřebné služby a jednak se část vynaložených prostředků časem vrátí zpět do obecní pokladny. Ty pak můžeme použít pro další rozvoj sídliště,“ doplnil místostarosta.