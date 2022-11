Vedení města by rádo získalo dotaci. „Školní jídelny mají poměrně velké nároky na provoz vzduchotechniky, která je nákladově a energeticky náročná. Vzhledem k tomu, že nyní existují dotace na vzduchotechniku ve školních jídelnách, rádi bychom je postupně modernizovali. Podmínkou dotace je, že se vybavení školních jídelen změní tak, že ušetříme minimálně třicet procent současné spotřeby,“ vysvětlil Mrkos.

Město je domluvené s energetickou poradenskou společností na vytvoření posudku energetické náročnosti stávajících provozů. „Tato společnost získala grant z Evropské unie. Podařilo se nám s nimi domluvit na vytvoření posudku. Navrhnou nám ideálně taková opatření, abychom se do té minimální třiceti procentní úspory vešli,“ uvedl Mrkos. Pokud to půjde dobře, chtěli by postupně zmodernizovat vzduchotechniku ve všech školních jídelnách ve městě.

Studenti ve Žďáře se utkali v piškvorkách, nejlepší zabojují o mezinárodní titul

Ve Velkém Meziříčí mají školní zařízení, až na jednu poslední výjimku, víceméně zrekonstruované. „Podařilo se to v průběhu minulých deseti let. Teď máme v návrhu rozpočtu požadavek na rekonstrukci poslední z nich v jedné mateřské škole. Rekonstrukce je vždycky včetně veškeré technické infrastruktury, a to zahrnuje také vzduchotechniku,“ řekl starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

V posledních dvou letech postupně mění Meziříčí ve školních zařízeních veškerá stávající svítidla za ledková. „Vzhledem k tomu, jak jsou tyto objekty velké, to opravdu generuje značné úspory. V tom budeme pokračovat dál. V současné době plánujeme měnit svítidla na další škole. Pokud to bude schváleno v rozpočtu,“ odhalil plány Kaminaras.

Velká pátrací akce po seniorovi ze Žďárska: v akci byli policisté, psi i drony

Také ve Velké Bíteši se zaměřují na výměnu starých svítidel. „Momentálně řešíme osvětlení ve školách. Stará svítidla vyměníme za ledková. O vzduchotechnice jsme zatím nepřemýšleli, ale do budoucna se na možnosti dotace určitě podíváme,“ sdělila starostka Velké Bíteše Markéta Lavická.