Žďár chce obnovit vysokoškolské studium

Žďár nad Sázavou – Zájemci o dálkové vysokoškolské vzdělávání budou mít možnost studovat přímo ve Žďáře nad Sázavou. Má to ale háček – zaměstnavatelé musí „svým studentům“ vzdělání zaplatit.

„V naší škole asi patnáct let vysokoškolské dálkové studium fungovalo, skončilo kvůli nedostatku zájmu. Hlásilo se málo studentů,“ informoval Jaroslav Kletečka, ředitel Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.

„Výuka probíhala jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu. Dvě třetiny se vždy uskutečnily v průmyslové škole ve Žďáře a odborné laboratoře se vyučovaly tam, kde je větší zázemí techniky, tedy v Brně,“ doplnil žďárský místostarosta Josef Klement.

Město uvažuje o obnovení vysokoškolského studia. Škola je i nadále připravená poskytnout prostory a má také ubytovací kapacity. „Mluvili jsme s děkanem Vysokého učení technického v Brně a ten nám potvrdil, že za jistých předpokladů by bylo dálkové studium ve Žďáře možné. Až budeme mít všechny požadavky z fakulty pohromadě, pak je předložíme zaměstnavatelům a podnikatelům ze Žďárska. Ti následně mohou ze svých zaměstnanců nominovat nové studenty,“ sdělil Josef Klement.

Hlavní podmínkou pro obnovení vysokoškolské výuky ve Žďáře nad Sázavou je finanční zabezpečení. O to by se museli postarat zaměstnavatelé případných studentů. „Dřívější studium financovalo Vysoké učení technické Brno. Nyní by se na tom už musel někdo finančně podílet. Pokud by byl zájem, rádi poskytneme prostory a několik vyučujících, kteří už dříve v tomto bakalářském programu učili, abychom zpřístupnili studium obyvatelům tohoto regionu,“ řekl Jaroslav Kletečka.

Žďárská radnice už vyvolala první jednání s firmami a podnikateli. Město bude mezi brněnským vysokoškolským zařízením a zmíněnými zaměstnavateli na Žďársku fungovat jako spojovací článek. „Právě jsme svolali jednání a bude záležet jen na zaměstnavatelích, jestli do tohoto programu vstoupí. Střední průmyslová škola ve Žďáře je hodnocena jako jedna z deseti nejlepších škol odborného charakteru v republice. A vysokoškolské vzdělávání by v jejích prostorách mohlo opět fungovat,“ poznamenal Josef Klement.