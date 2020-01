Stavba nových bytových domů ve Žďáre: pro lidi, kteří nedosáhnou na hypotéku

Žďárská radnice se rozhodla pro stavbu bytových domů. Tak, aby mohla případným zájemcům nabídnout nové městské byty. „Studie by měla být během pár dní hotová, jedná se o jeden dům se závazky a druhý dům v dostupném bydlení, kde budou byty dva plus jedna s nájemným, které nám rozšíří městský bytový fond. Oba bytové domy by měly vyrůst v ulici Sázavská,“ řekl žďárský místostarosta Josef Klement.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šamánek