Kouzelný Žďár nad Sázavou: Když slunce pohlédne do očí Mamlasovi

Pro budoucí altány chce město využít dotační program. "Ten by měl být vypsán někdy v říjnu. Rádi bychom to financovali z něj. Celková strategie je dostávat do školkových a školních zahrad soudobou architekturu. Stavby jsou ekologické, užitné, funkční a mají estetickou hodnotu,“ dodal Mrkos.

V letošním roce byl v areálu sedmé mateřské školy vystavěn zahradní domek za 370 tisíc korun. Od tohoto školního roku mohou žáci základní školy Komenského 6 využívat venkovní učebnu za 670 tisíc korun.