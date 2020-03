„V následujících letech bude SATT pro město realizovat i služby v podobě sečení travnatých ploch, správy veřejného osvětlení, technickou správu městských budov a správu dětských hřišť a mobiliáře,“ vyjmenoval další úkoly, které nové technické služby postupně převezmou, starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

„V podstatě se vracíme k tomu, co tady bylo v devadesátých letech minulého století, kdy město mělo vlastní technické služby,“ dodal.

Žďárská radnice se v posledních letech potýkala s velkou kritikou místních obyvatel na kvalitu některých služeb. Šlo zejména o sečení a údržbu zeleně. Také zimní údržba nebyla hodnocena nejlépe. „Šéf technických služeb může operativně servis služeb zajišťovat. Chceme se posunout i kvalitativně. Například zrovna nyní vzniká plán péče o zeleň. Od vlastních technických služeb si slibujeme rychlejší operativnost, což je třeba v zimě naprosto zásadní,“ vysvětlil Mrkos.

Zřízení nových technických služeb městskou kasu nezatíží. „Bude stačit to, co jsme měli v rozpočtu na jednotlivé práce schváleno doposud. Stejnými prostředky bude disponovat i SATT,“ oznámil Mrkos.

Externí firmy, které pro město doposud zimní a letní údržbu a údržbu zeleně vykonávaly, budou v práci pokračovat jen do konce smluvní doby. „Jde o dvě firmy. Jedna má smlouvu do 31. května, druhá do 30. června. Poté již práce převezme naše akciová společnost,“ informovala žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Pro SATT bude zřízení a provoz technických služeb krokem do neznáma. Společnost se prozatím specializovala na dodávku tepla a internetu. „Považujeme to za velký závazek. Uvědomujeme si, že technické služby jsou pro město důležité. Chceme přinést v této oblasti vyšší kvalitu. Tak, aby obyvatelé města byli s technickými službami spokojení,“ poznamenal ředitel SATTu Petr Scheib.

Od 1. června začnou nové technické služby s prvním úkolem – s údržbou zeleně. „Částečně to budeme dělat vlastními silami a z části se subdodavateli. Budeme se snažit, aby noví zaměstnanci, které budeme přijímat, byli využitelní v letním i v zimním období,“ sdělil Scheib.