Cílem změn má být i snaha pomoci místním lépe zaparkovat. Žďárský starosta Martin Mrkos prohlásil: „Za deset let ve Žďáře stoupl počet aut o více než dvacet procent. Je to víc, než město dokáže vstřebat. Problém chceme řešit systémově. Není to samospasitelné. Jenže jde o přístup, který může pomoci lidem,“ poznamenal.