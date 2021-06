Šátky, kabelky, mýdla, šaty, šperky a mnoho dalšího mohli nejen obdivovat, ale především nakupovat návštěvníci žďárských trhů MINT Market.

Trhy s originálními výrobky lákaly stovky návštěvníků. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová

Co kus, to originál. „Mně se nejvíc líbily zdravotní bubny. Mohla jsem si na ně zkusit i zahrát. Položit na ně ruce a zjistit, jak vibrují. Nikdy dříve jsem si to naživo nezkusila,“ říká Klára Horáková z Ostravy, která do Žďáru přijela strávit svou dovolenou.