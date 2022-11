Nejnovější vývoj je takový, že Česká spořitelna chce koupit úvěrové portfolio Sberbank. Tím by města a obce měly dostat nejméně devadesát procent ze svých vkladů, peníze mají mít zpět ve druhé polovině příštího roku. „S ohledem na předchozí vývoj kolem Sberbank je to pro nás mírně optimistická zpráva. Ale nechceme se v žádném případě předčasně radovat,“ uvedl vedoucí ekonomického odboru jihlavského magistrátu Jan Jaroš.

Město šetří v rozpočtu každou korunu a proto pro něj bude nepříjemná ztráta každého milionu, který ze Sberbank nedostane zpět. I s úroky tam má blokovaných 165 milionů. „Například v sousedním Rakousku se klienti dostali ke sto procentům svých vkladů. Ptáme se, proč to nešlo i v Česku,“ připomněl Jaroš.

Dokud nebude mít Jihlava peníze zpět na účtu, nemůže s nimi počítat na žádné konkrétní projekty. „Čeká nás ale velmi složité období, takže budeme potřebovat na fungování města, na opravy dopravní infrastruktury, na opravy vodovodů a kanalizací i na nově plánované projekty doslova každou korunu,“ zopakoval Jaroš.

I v Třešti by byli rádi, kdyby dostali zpět všech svých třiadvacet milionů korun. Přesto zprávu o minimálně devadesáti procentech zpět vnímá starosta Vladislav Hynk jako dobrou. „Do rozpočtu s nimi v tuto chvíli nepočítáme. Když přijdou, půjdu do rezervy nebo na projekty, které máme nyní pod čarou,“ uvažoval Hynk.

Starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos pak připomněl, že se nedávno v médiích objevila také informace, že obce nedostanou nic. „Ale náš optimismus propukne naplno až v okamžiku, kdy ty peníze budou na účtu města, do té doby bych byl zdrženlivý. Celý vývoj je turbulentní a dynamický,“ řekl Mrkos Deníku. Žďár nad Sázavou má v bance uspořených téměř šedesát milionů, které se vrátí na rezervní účet.

Podstatně více, přes sto milionů korun, zůstalo ve Sberbank Chotěboři. „Hlavně, aby vše zdárně proběhlo. Dokud to není hotové, tak bych zatím moc nejásal. Může tam být několik úskalí, ale rozhodně budeme rádi, pokud to takto dopadne,“ řekl k nejnovějšímu vývoji bývalý starosta a současný místostarosta Tomáš Škaryd. Ani on zatím s penězi nepočítá. „Neradi bychom je teď zařazoval do rozpočtu, když ty peníze fyzicky nevidíme,“ sdělil.

Necelých dvacet milionů pak mají ve Sberbank Jaroměřice nad Rokytnou. „Nabídku dala Česká spořitelna velmi zajímavou. Na to, jak to ještě nedávno vypadalo černě, je to pro nás dobré řešení. Ale ke konečnému výsledku bude asi ještě dlouhá cesta,“ odhadl starosta Jaroslav Soukup.

Miliony pak v bance zůstaly například také Havlíčkovu Brodu, Novému Městu na Moravě nebo Lipnici nad Sázavou.

Na své peníze se může těšit i Kraj Vysočina, který měl ve Sberbank téměř čtyři miliardy korun. Dvě miliardy čtyři sta milionů nestihl převést jinam. „Kraj Vysočina si přijde minimálně na více než dvě miliardy korun. Je ale možné, že se dočká vyplacené úplně celé své pohledávky ze Sberbank, odpovídající 2,4 miliardy korun,“ odhadl ekonom Lukáš Kovanda.

Peníze Kraje Vysočina uložilo do Sberbank ještě předchozí vedení. „Sberbank měla licenci České národní banky a nebyl žádný důvod jí nevěřit. Krajské vedení nemělo před 24. únorem žádné indicie, že by měla Sberbank přijít do insolvence. Dlouhodobě byla hodnocena velice dobře a nabízela výhodné podmínky,“ uvedl radní Kraje Vysočina Pavel Hájek a dodal: „Důležité však je, že i přes zadržované peníze se podařilo udržet letošní rozpočet vyrovnaný a nebylo potřeba zastavovat rozjeté investiční akce.“